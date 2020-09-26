Лондон вышел на протест против карантина. 4 полицейских ранены, идут задержания

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против карантинных ограничений в Лондоне. 4 полицейских пострадали в ходе стычек с демонстрантами, 10 человек были арестованы.

Об этом в субботу, 26 сентября, информирует пресс-служба лондонской полиции.

Так, сегодня протестующие собрались на Трафальгарской площади чтобы выступить против ужесточения карантина в Великобритании. Демонстранты вышли с плакатами, на которых написаны «Свободу!», «Covid-1984», «Мы не согласны» и другие лозунги. Митингующие массово не соблюдали социальную дистанцию и пренебрегали ношением медицинских масок. Из-за нарушения этих правил у правоохранителей появились законные основания разогнать акцию.

«Мы хотим внести ясность, этот протест больше не является исключением из правил. Мы просим протестующих разойтись. К сожалению, четверо наших офицеров получили ранения, двое нуждаются в госпитализации.», — говорится в сообщении правоохранителей.

На данный момент участники акции протеста продолжают находиться в центре Лондоне, часть из них ушли с площади в Гайд-Парк.

Видео: YouTube/ Guardian News

На прошлой неделе во время подобной акции протеста были арестованы 32 человека, пострадали более 10.

Стоит отметить, что за прошедшие сутки в Великобритании зафиксировано 6 042 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число человек, у которых подтвердился Covid-19, выросло до 429 277.

Напомним, сегодня премьер Британии Борис Джонсон выступая на Генассамблее ООН рассказал об ущербе от коронавирусной пандемии и призвал мировое сообщество установить причины ее начала.