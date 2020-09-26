Названо кращі продукти для очищення судин від холестерину

Скупчення відкладень холестерину в судинах і артеріях підвищує ймовірність гіпертонії і її смертельно небезпечних ускладнень. Медики назвали кращі продукти, що сприяють їх очищенню від холестеринових бляшок.

Оливкова олія. Вона була названа фахівцями одним з кращих продуктів для оздоровлення серцево-судинної системи, пише видання Sabah. За їх словами, в регіонах, де продукт традиційно використовується в кухні, незмінно фіксується більш низька частота серцевих захворювань. Завдяки антиоксидантам, що містяться в ньому, мало оливи не тільки знижує кров’яний тиск, але і запобігає раку, додали експерти.

Мигдаль. Він багатий вітаміном Е, розчинною клітковиною і мононенасиченими жирами – цей комплект дуже ефективний у справі очищення судин від холестерину.

Гранат. За рахунок антиоксидантів, які в ньому містяться збільшується кровотік, що запобігає закупорку кровоносних судин.

Куркума. Медики заявили, що дана спеція – одна з найефективніших для очищення вен від небезпечних відкладень жиру.

Зелений чай. Його пиття знижує окислювальний стрес, який пошкоджує кровоносні судини. Саме на ділянках пошкодження судинної тканини відбувається небезпечне нашарування холестерину.

Дика спаржа. Завдяки її речовинам розслабляються стінки артерій, що зменшує тиск на них.

Кориця. Її антиоксиданти ефективно знижують рівень цукру і жиру в крові.

Броколі. В її складі поєднуються Вітамін К і клітковина – їх дует знижує рівень холестерину і кров’яний тиск.