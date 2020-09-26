Украинцы с октября не смогут расплачиваться некоторыми купюрами: алгоритм действий

В Украине с 1 октября нельзя будет расплатиться денежными купюрами до 2003 года и монетами номиналом 25 копеек. Они также будут изъяты из обращения.

Как и где граждане смогут обменять или сдать такие купюры и монеты, рассказали в Нацбанке Украины.

Так, с начала октября все магазины, рестораны, сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот — до 16 октября сдать в кассы банков Украины для зачисления на счета.

Украинцы могут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих 3 лет.

Сделать это можно во всех украинских банках — в течение 1 года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2021 включительно.

А также в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) — в течение 3 лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2023 включительно.

Украинцы с октября не смогут платить некоторыми купюрами и монетами: как обменять

Также в НБУ обратили внимание, что в Украине начинается вывод из обращения банкнот номиналом 1 и 2 гривны 2003-2007 годов и монет 1 гривны желтого цвета, которые чеканились до 2018 года.

Данные банкноты и монеты при попадании в банки уже не будут возвращаться в обращение. Сейчас такие деньги по-прежнему являются платежным средством и специально их обменивать не надо.