Украине выделят €300 млн кредита на энергоэффективность общественных зданий

Европейский инвестиционный банк выделит €300 млн кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине, передает FaceNews.ua.

Проект предусматривает энергомодернизацию админзданий, школ, детских садов, культурных заведений и больниц, а его ориентировочная общая стоимость — 407 млн евро, тогда как инвестиционная потребность Украины в этой сфере оценивается в 2 млрд евро.

Реализация проекта позволит повысить энергоэффективность тысячи зданий и сократить выбросы углекислого газа на 1 млн тонн. Осуществлять термомодернизацию будут устанавливая современное оборудование по энергоэффективности, счетчики и системы управления, а также модернизируя системы отопления, вентиляции и освещения.