Крымская мясорубка

Крым и Донбасс стали мясорубкой для всех несогласных с Владимиром Путиным. Потому что смогли перемолоть их в сравнительно однородную массу.

Об этом пишет сегодня для «Крым.Реалии» известный журналист Павел Казарин.

Девять лет назад на московскую Болотную площадь выходили самые разные люди. Толпа состояла вовсе не только из рассерженных горожан и возмущенных хипстеров.

Рядом с ними стояли сторонники самых радикальных точек зрения. Правые читали «Спутник и погром», а тот поддерживал Навального и критиковал Путина.

Имперцы писали статьи о том, как Кремль сдает позиции на всех фронтах. Левые твердили об олигархическом сговоре и требовали революцию.

Спустя семьсот дней все они будут хором молиться на Кремль и призывать пустить танки до Львова.

Аннексия Крыма и вторжение на Донбасс стали блендером, который перемолол российскую оппозицию до состояния полной неразличимости. Вторжением на полуостров Кремль сумел объединить вокруг себя самые разные группы. Все те, кто в 2011 году требовал смены власти, в 2014-м стали мечтать о танковых клиньях, экспансии и новых государственных границах.

Кремль подарил каждому именно то, что тот хотел. Российским «левым» – с их риторикой про борьбу с мировым капиталом, он предложил войну с мировым гегемоном. Они все отправлялись на Донбасс, чтобы сражаться там с кока-колой, глобализацией и транснациональными корпорациями.

Российских националистов Москва отправила воевать на Донбасс за «русскую идентичность», флаги царской России и государственное величие. Они сидели там в одних окопах с неосоветскими имперцами, которые мечтали возродить «советский народ» под красными стягами с серпом и молотом. Все те, кто еще недавно не подавал друг другу руки, нашли для себя точку пересечения. В прицеле которой оказалась наша страна.

Впрочем, было и то, что всех их объединяло. Жажда реванша. Вне зависимости от того, к какой части спектра причисляли себя российские оппозиционеры – травма распада империи оказалась важней.

Все, что мы наблюдаем сегодня, – это классическая попытка обмануть историю. Ее проживает любая недораспавшаяся империя в тот момент, когда центробежность начинает побеждать центростремительность. Мечта о возвращении утраченного величия выглядит слишком соблазнительной, чтобы от нее отказаться. И долгий список примеров вовсе не ограничивается Веймарской Германией.

С фантомными болями сталкивались почти все страны Европы, которым выпало быть империями. В пятидесятые годы французы бились при Дьенбьенфу, чтобы вернуть под контроль французский Индокитай.

В шестидесятые Бельгия вторгалась в Бельгийское Конго. Вся вторая половина двадцатого века – это непрерывный процесс распада европейских империй, в ходе которого бывшие метрополии пытались военным путем приструнить восставшие колонии.

И то, чем сегодня занимается Кремль, – это все те же грабли, по которым бродили европейские столицы полвека назад. Проблема лишь в том, что Москва отчаянно отказывается брать во внимание чужой опыт.

Российское вторжение не только помогло Москве приручить оппозицию. Не только позволило Кремлю утилизировать радикалов в окопах Донбасса. Оно еще и запустило в самой Украине процесс пробуждения.

А потому из 2020-го так странно читать новости о 2013-м. Потому что величина пройденного продолжает бросаться в глаза – даже на фоне примирительной риторики нынешнего обитателя Банковой.

Шесть лет назад Москва сумела избавиться от оппозиции и забетонировать режим. Но все это не имеет ничего общего с развитием – если только не считать вершиной эволюции марширующую армейскую колонну. Кремль старательно рыл яму для соседней страны и собственных несогласных.

Но в результате угодил в нее сам.