В Раде объявили конкурс на должность члена Счетной палаты

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета объявил конкурс на занятие должности члена Счетной палаты — до 1 октября 2020 года, передает FaceNews.ua.

Как говорится в сообщении пресс-службі Аппарата ВРУ, назначенным на должность может быть гражданин Украины, который:

не моложе тридцати лет,

владеет государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы,

имеет высшее образование не ниже степени магистра,

имеет общий стаж работы не менее семи лет,

имеет стаж работы в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права не менее пяти лет и безупречную деловую репутацию.

Так, лицо должно подать в комитет ВР по вопросам бюджета пакет документов, в частности, заявление, мотивационное письмо, автобиографию, копию диплома, декларацию и др. Документы принимаются до 1 октября 2020 года.