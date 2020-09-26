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В Раде объявили конкурс на должность члена Счетной палаты

27.09.2020

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета объявил конкурс на занятие должности члена Счетной палаты — до 1 октября 2020 года, передает FaceNews.ua.

Как говорится в сообщении пресс-службі Аппарата ВРУ, назначенным на должность может быть гражданин Украины, который:

  • не моложе тридцати лет,
  • владеет государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы,
  • имеет высшее образование не ниже степени магистра,
  • имеет общий стаж работы не менее семи лет,
  • имеет стаж работы в сфере государственного контроля (аудита), экономики, финансов или права не менее пяти лет и безупречную деловую репутацию.

Так, лицо должно подать в комитет ВР по вопросам бюджета пакет документов, в частности, заявление, мотивационное письмо, автобиографию, копию диплома, декларацию и др. Документы принимаются до 1 октября 2020 года.

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