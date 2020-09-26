В Житомире второй день тушат пожар на свалке

В Житомире в субботу, 26 сентября, спасатели ГСЧС продолжают тушить пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Возгорание зафиксировали в минувшую пятницу, поздним вечером, и на момент прибытия пожарных огонь охватил 400 кв. м.

За ночь пожар удалось локализовать, и уже сегодня спасатели тушат остатки пожара на площади около 150 кв. м.

Пожарные ссылаются на объективные трудности в тушении этого пожара — это чрезмерно сухая погода и сильный ветер. Кроме того, тушение осложняется невозможностью подъезда техники и доступа личного состава к отдельным очагам пожара.

«Специалисты ГСЧС постоянно заливают тление, однако процессы горения происходят внутри свалки на глубине 4 метров, а это делает невозможным доступ воды непосредственно к очагам горения», — отметили спасатели, которые все-таки занимаются проливкой свалки. Сейчас на горящей свалке бульдозером пытаются отгребать тлеющие очаги, а воду спасатели качают своей машиной из располоденного рядом водоема.

Ранее в Киеве произошел пожар в жилом квартале в Киево-Святошинском районе, горели новые квартиры. Возгорание произошло в комнате на верхнем этаже, после чего огонь перекинулся на соседние квартиры.

Спасатели обнаружили тело второй жертвы в сгоревшем двухэтажном доме в Харькове. Отметим, ранее стало известно, что в ходе тушения пожара сотрудники ГСЧС обнаружили тело погибшего.