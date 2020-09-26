Кучер: Аэродром долго не давал разрешение на посадку АН-26, это могло привести к трагедии

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер рассказал, что самолету АН-26, который потерпел крушение, не давали разрешение на посадку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По информации главы ОГА, самолету дали разрешение на посадку только через минуту после запроса, потому что в это время на аэродроме садился другой борт.

«А через минуту самолет разбился. При этом было известно, что АН-26 неисправен», — пишет Кучер.

Чиновник считает, что правоохранители должны отработать именно такую версию. По его мнению, данный момент является стратегически важным для обороноспособности страны.