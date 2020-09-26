В Германии готовы разрешить Рождественские ярмарки, несмотря на коронавирус

Немецкие города в настоящее время работают над планами, как допустить работу Рождественских ярмарок этой зимой.

Об этом сообщает Ntv.de.

Так, несмотря на пандемию коронавируса, Рождественские ярмарки должны проходить в большинстве немецких городов — но при строгих условиях.

Например, в Нюрнберге ярмарка состоится, но киоски будут работать на большом расстоянии друг от друга. Дрезден также хочет сохранить традиции и расширить пространство для проведения мероприятий.

Гейдельберг планирует разместить Рождественский базар в разных местах центральной части города.

Согласно городскому плану во Франкфурте-на-Майне пока принято только одно фундаментальное решение о том, что рынок должен состояться.

Рождественские ярмарки должны пройти и в Берлине, но так же с существенными ограничениями. Предполагается, что на них будет допускаться лишь до 5 000 человек.

Однако всем организаторам необходимо представить соответствующую концепцию защиты и гигиены. Условиями для проведения ярмарок являются соблюдение минимального расстояния и максимального количества людей, разрешенных для соответствующей зоны, контроль доступа и избежание очередей.

В Гамбурге принятие решения по Рождественским ярмаркам ожидается до конца сентября.