В сеть попала информация о вымогательстве Тимошенко и Корниенко 40 млн с фермера

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко и лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко якобы требовали от черниговского агрария 40 миллионов евро, но он с помощью НАБУ записал все разговоры, когда пришел на «переговоры» в ОП.

Такая информация появилась в Telegram-канале Shadow Anonymous в пятницу, 25 сентября. При этом официального подтверждения инцидента пока что нет. OBOZREVATEL проверяет достоверность информации.

«Фермер оказался продвинутым цифровым юзером. Перед походом и общением в Офисе оделся в гарнитуру НАБУ, чем обеспечил очень качественную запись молодых и не пуганных дятлов, разглагольствующих на политические и коррупционные темы», – написал автор канала.

Утверждается, что сотрудники НАБУ якобы пошли с этими записями в Офис генпрокурора «за разрешением» и «с предложениями обысков и арестов», где якобы «отфиксировали и записали слив информации» в Офис президента.

«Разрешения, как и следовало ожидать, не получили, а все документы и записи слили в посольство США и в программу «Схемы» «Радио Свобода». Грантовые борцы с коррупцией уже подготовили репортаж с разоблачением и в ближайшее время запустят его в эфир», – сказано в сообщении.



