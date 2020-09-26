У ЗСУ спростували “масові відрахування” із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Жоден курсант льотного відділення не захотів забрати документи з Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба.

Про це заявляє Міністерство оборони з посиланням на командування Повітряних сил Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

“За інформацією Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, жоден курсант льотного факультету не виявив бажання відрахуватись з університету.

У Командуванні наголосили, що інформація про так зване “масове написання рапортів на відрахування курсантами льотного факультету першого курсу” циркулює в мережі Інтернет та поширюється окремими особистостями.

Керівництво Повітряних Сил закликає представників громадськості та ЗМІ перевіряти інформацію перед її опублікуванням та користуватися відомостями, отриманими виключно з офіційних джерел.