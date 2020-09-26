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Протестувальники двох криворізьких шахт у повному складі піднялися на поверхню. Тільки після цього їм обіцяють підняти зарплати

27.09.2020

Шахтарі, що третій тиждень протестували під землею на чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату, пристають на умови адміністрації, підписують Меморандум і частково підіймаються на поверхню.

Як пише “НВ”, про це 26 вересня повідомляє голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

«Попередньо стало відомо, що в ході перемовин гірників та адміністрації КЗРК було досягнуто домовленості, що всі гірники, хто знаходився під землею з першого дня протесту, підпишуть Меморандум і це буде гарантією непритягнення їх до відповідальності, запорукою непереслідування.

Адміністрація КЗРК категорично наполягла на тому, що передбачені Меморандумом вимоги в частині підвищення зарплат на підприємстві наберуть чинності з моменту, коли на поверхню підіймуться всі протестувальники всіх чотирьох шахт», — зазначив Волинець.

За його словами, ввечері у п’ятницю, 25 вересня, протестувальники шахт Тернівська та Гвардійська у повному складі піднялися на поверхню. Вже в суботу, 26 вересня, на шахті Тернівська перша зміна приступила до роботи. На Гвардійській ведуться ремонтні роботи на підйомі. З шахти Батьківщина вночі на поверхню виїхали 11 протестувальників.

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