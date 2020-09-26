В честь покойного Лимонова в России создали новую партию

Незарегистрированная партия «Другая Россия» объявила о самороспуске. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на страницу организации в «ВКонтакте».

Вместо нее будет создана партия «Другая Россия Э. В. Лимонова». Руководящими органами станут политсовет и координаторы.

«Мы остаемся верными идеалам Эдуарда Лимонова. В сложившейся политической ситуации партия «Другая Россия» считает важным на организационном уровне закрепить преемственность идеалам Лимонова и важность его идей для политической ситуации в России», — говорится в сообщении.

Напомним, российский писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов умер 17 марта в возрасте 77 лет. Среди известных произведений господина Лимонова — «Это я — Эдичка», «Дневник неудачника», харьковская трилогия «Подросток Савенко», «Молодой негодяй», «У нас была великая эпоха».