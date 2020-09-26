Отец уцелевшего при крушении Ан-25 курсанта Золочевского сам пережил три авиакатастрофы

Отец Вячеслава Золочевского, курсанта, который оказался единственным выжившим в авиакатастрофе в Чугуеве Харьковской области, сам пережил три падения самолета.

Об этом в субботу, 26 сентября, он рассказал изданию «Сегодня».

«Я падал три раза. То, что сын выжил, — это говорит о том, что он сын своего отца», — рассказал Виталий Золочевский.

Отец выжившего курсанта также рассказал, что Вячеслав при крушении Ан-26 получил лишь ушибы, обошлось без переломов.

«Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга», — добавил отец курсанта.