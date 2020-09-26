В Минске задержали журналистов четырех изданий

Во время сегодняшних акций протеста в Минске силовики задержали как минимум 70 человек. Среди задержанных журналисты оппозиционных и иностранных средств массовой информации.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация «Весна».

Сегодня силовики задержали двух журналистов «Еврорадио» Марию Войтович и Юлия Мотузову, а также журналистку «Нашей Нивы» Екатерину Карпицкую, журналистку TUT.BY Александру Эльбаум и журналистку «Белсата» Марию Гриц.

Отмечается, что задержанных журналистов, кроме представительницы «Белсата», уже выпустили на свободу.