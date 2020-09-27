После дождя в Генте тренер «Динамо» Луческу три дня приходил в себя

Главному тренеру киевского «Динамо» понадобилось три дня, чтобы восстановиться после дождя в Генте, где «бело-синие» играли первый матч последнего круга квалификации Лиги чемпионов.

Об этом журналистам рассказал сам тренер, передает Terrikon.

Мирча Луческу рассказал журналистам о том, что у него есть проблемы со здоровьем, вызванные тем, что в недавнем матче с «Гентом» он простоял под довольно холодным дождем.

«Понадобилось три дня, чтобы восстановиться. Самое главное, чтобы игроки не болели. Я был немного простужен, но доктор контролирует ситуацию — поэтому, мне лучше», — заявил Луческу на сегодняшней послематчевой пресс-конференции по завершения матча «Минай» — «Динамо».