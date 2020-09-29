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Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование отмывания денег Порошенко

30.09.2020

Печерский районный суд города Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование отмывания Петром Порошенко доходов через офшоры.

Об этом написал в Телеграм-канале известный юрист Андрей Портнов.

Адвокат отметил, что заявление в суд подавал он сам. 

«Печерский суд Киева признал сегодня противоправной бездеятельность Офиса генерального прокурора и обязал его начать по моему заявлению расследование фактов отмывания преступных доходов Петром Порошенко на Британских Виргинских островах», — сообщил юрист.

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