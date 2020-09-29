Полиция спасла самоубийцу из Ивано-Франковска, который дважды пытался прыгнуть с пятого этажа

В Ивано-Франковске полиция спасла от самоубийства 22-летнего парня, который сначала запутался в бельевых веревках, а на второй раз его поймали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковска в Facebook.

«Полицейские охраны спасли жизнь потенциальному самоубийце, который собирался выпрыгнуть с пятого этажа многоэтажки. Около полуночи полицейские охраны получили сообщение по линии 102 о попытке самоубийства на улице Пулюя в Ивано-Франковске. Прибыв на место происшествия, правоохранители, не теряя времени, поднялись на пятый этаж дома, где в квартире увидели молодого человека, который уже находился на внешней стороне балкона», — указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина, держась за перила, вел себя неадекватно и собирался прыгнуть. Сначала полиция пыталась успокоить местного жителя, после чего схватили и оттащили от края балкона. На его руках и шее нашли следы от порезов. Также соседи рассказали, что накануне в квартире самоубийцы были слышны крики, и звуки битья посуды.

Также соседи рассказали, что первая попытка самоубийства мужчины закончилась неудачно, так как тот запутался в бельевых веревках. Пострадавшему оказалось 22 года, ему вызвали скорую помощь и передали в клиническую больницу.