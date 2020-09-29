В Запорожье замечен любимый автомобиль американских гангстеров

Автомобильная коллекция запорожского музея техники «Фаэтон» пополнилась уникальным легковым «Линкольном» серии H [Lincoln H Series] 1946 года. Уникальность его заключается в том, что машин именно этой серии весьма популярной в США марки автомобилей было произведено немного: выпускались они потому что недолго – до 1948 года. А в Украине их вообще больше нет. Пребывающая сейчас в «Фаэтоне» — единственная.

Lincoln H Series — один из первых послевоенных штатовских гражданских автомобилей [он двухдверный, кстати]. Конструкторские работы над ним были завершены в 1940 году, но, в связи с тем, что в годы Второй мировой американцы выпускали исключительно военную технику, вернулись к ней они лишь в первый послевоенный год. При этом, как подчеркнул всезнающий сотрудник музея «Фаэтон» Семен Мушер, были использованы лучшие наработки военного автопрома.

Что в машине сразу бросилось в глаза: ее двери – без ручек. Имеется только кнопка электрозамка. Нажимаешь на нее и… дверь открывается. Почти как в современном лифте. Оборудован Lincoln H также электростеклоподъемниками, рукояткой поворота форточки, часами и радиопримником.

Двигатель у него объемом в пять литров, он – двенадцатицилиндровый [почти грузовик]. Крайняя точка спидометра имеет отметку 110… миль в час. Это за двести километров в час. Выглядит машина очень мощно и, вместе с этим, достаточно изящно.

Вообще, «Линкольны» в Штатах пользовались особым успехом у гангстеров и…политиков, включая президентов Америки: в автомобиле Lincoln Continental convertible, в частности, был смертельно ранен в Далласе 22 ноября 1963 года президент Джон Кеннеди.

: mig.com.ua