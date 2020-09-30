Путин призвал Пашиняна принять меры по деэскалации конфликта с Азербайджаном

Армения является союзником России в рамках Организации договора о коллективной безопасности

Президент России Владимир Путин призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять мэры по деэскалации конфликта с Азербайджаном. Российский лидер выразил озабоченность из-за боевых действий в Нагорном Карабахе.

Такие заявления прозвучали в ходе телефонного разговора лидеров двух стран, передает пресс-служба Кремля.

«Продолжено обсуждение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Владимир Путин выразил серьёзную озабоченность в связи с продолжающимися боевыми действиями. Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса», — говорится в сообщении.

Отметим, Армения является союзником России в рамках Организации договора о коллективной безопасности. В качестве союзника Азербайджана выступает Турция, которая является членом НАТО.