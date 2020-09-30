Глава Харьковского облсовета заболел COVID-19

Глава Харьковского областного совета Сергей Чернов заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице.

Об этом сообщает KHARKIV Today.

По словам пресс-секретаря Харьковского облсовета Владимира Дягилева, Чернов находится на амбулаторном лечении.

«Сергей Чернов на амбулаторном лечении. У него тоже подтвержден коронавирус, где-то неделю. Он уже выздоравливает, к сессии он должен быть», — сообщил он.

Он также добавил, что в областном совете COVID-19 подтвердили примерно в 20 человек.

«Если говорить о сотрудниках аппарата, то это около десяти человек. Если говорить о депутатах, то это тоже условно около десяти человек, но там сложнее, потому что они нам не отчитываются, это те, о которых мы знаем», — пояснил Дягилев.

При этом он уточнил, что все, у кого есть какие-либо симптомы, похожие на коронавирус, ушли на самоизоляцию.