В МОЗ назвали украинцам 7 главных шагов к здоровью сердца без лекарств

В Минздраве рассказали, как предотвратить сердечные заболевание, которые являются основной причиной смертности в мире после инфекционных болезней и ДТП.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.
«29 сентября — Всемирный день сердца. Этот день отмечают по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке Всемирной организации здравоохранения с 2000 года. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Из 17 млн смертей от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, 37% из них составляют сердечно-сосудистые заболевания», — указано в сообщении.
Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний:
- повышенное артериальное давление;
- повышенный уровень холестерина, сахара в крови;
- избыточный вес;
- гиподинамия;
- курение;
- употребление алкоголя;
- стрессы.
Другие факторы, влияющие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний:
- возраст — сердечно-сосудистые заболевания чаще всего встречаются у людей старше 50 лет, риск их развития увеличивается с возрастом;
- пол — у мужчин больше шансов заболеть в раннем возрасте, чем у женщин;
- чрезмерное употребление алкоголя.
Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить с помощью профилактики — здоровый образ жизни и своевременное обращение к врачу могут спасти человека.