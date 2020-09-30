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В МОЗ назвали украинцам 7 главных шагов к здоровью сердца без лекарств

30.09.2020

В Минздраве рассказали, как предотвратить сердечные заболевание, которые являются основной причиной смертности в мире после инфекционных болезней и ДТП. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

«29 сентября — Всемирный день сердца. Этот день отмечают по инициативе Всемирной федерации сердца и при поддержке Всемирной организации здравоохранения с 2000 года. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. Из 17 млн смертей от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, 37% из них составляют сердечно-сосудистые заболевания», — указано в сообщении.

Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний: 

  • повышенное артериальное давление;
  • повышенный уровень холестерина, сахара в крови;
  • избыточный вес;
  • гиподинамия;
  • курение;
  • употребление алкоголя;
  • стрессы.

Другие факторы, влияющие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний:

  • возраст — сердечно-сосудистые заболевания чаще всего встречаются у людей старше 50 лет, риск их развития увеличивается с возрастом;
  • пол — у мужчин больше шансов заболеть в раннем возрасте, чем у женщин;
  • чрезмерное употребление алкоголя.

Сердечно-сосудистые заболевания можно предотвратить с помощью профилактики — здоровый образ жизни и своевременное обращение к врачу могут спасти человека.

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