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Влад Яма прокомментировал скандальный эфир “Танцев со звездами”: страсти не утихают

30.09.2020

Влад Яма высказался про последний эфир “Танцев со звездами” от 27 сентября

Влад Яма высказался про пятый эфир “Танцев со звездами” от 27 сентября, который покинули Арам Арзуманян и Тоня Руденко. Вылет сильной пары осудили в сети, но Яма говорит, что “зрители сами сделали свой выбор”.

И хотя Яма поставил паре за энергичный джайв невысокую оценку – всего 7 баллов из 10, он считает, что Арам и Тоня были достойны продолжить свой путь на проекте. Об этом Влад написал на своей странице в Instagram.

“На этот раз лидеры изменились, но чувствую, что не в последний раз. Считаю ли я, что Арам и Тоня были достойными продолжить свой путь – так. Но зрители сделали свой выбор. Страсти не утихают…” – подвел итоги пятого эфира Влад Яма.

: lite.rbc.ua

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