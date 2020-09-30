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Японський депутат дивився відео про крокодила, поки в парламенті обговорювали підвищення пенсійного віку

30.09.2020

62-річний депутат з Японії Такуя Хіраї вирішив відволіктися від трудових буднів і обговорення підвищення пенсійного віку за допомогою відео про тварин.

Близько 5 хвилин Хіраї дивився, як по полю для гольфу ходить крокодил, хоча сам політик спочатку говорив що подивився всього “одну-дві секунди”, пише Japan Today.

Пізніше політик зізнався, що просто не міг встояти перед відео, бо він дуже любить крокодилів. Але Хіраї уважно слухав колег, навіть незважаючи на те що “воно саме включилося і почало програватися”.

: nv.ua

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