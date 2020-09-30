Конфлікт в Карабасі не можна врегулювати без Росії, – Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон знову виступив за діалог з Росією. Він вважає, що без РФ врегулювати конфлікт Вірменії та Азербайджану неможливо.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Латвії Кришьянисом Кариньшем.

Макрон вважає, що Європа повинна сама розвивати діалог з Росією, а не делегувати це питання НАТО.

“Регіональні кризи, в тому числі конфлікт в Нагірному Карабасі не можна врегулювати без Росії”, – заявив Макроню.

Президент Франції також вважає, що відсутність діалогу між Європою і Росією з питань роззброєння було помилкою.