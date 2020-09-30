Свідчення курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі Ан-26, допомогли слідству відновити події, що передували трагедії, – ДБР

Свідчення курсанта, який вижив в катастрофі літака, допомогли слідству встановити події, що передували трагедії, зокрема і розміщення екіпажу, для спрощення процедури ідентифікації тіл загиблих.

Як передає “Інтерфакс-Україна”, про це розповів керівник управління ГСУ ДБР Ярослав Льошенко.

“Насамперед ми маємо враховувати психологічний стан цієї людини… Невідкладно з ним проведено необхідні слідчі дії, встановлено особливості й деталі події, яка мала місце. З’ясувалося питання розміщення екіпажу: хто де перебував… Його свідчення наразі важливі більше в тому, хто де сидів, щоб ми хоча б приблизно орієнтувалися з метою ідентифікації тіл загиблих, а також для прискорення процедури передання тіл родичам”, – зазначив він.

Льошенко зауважив, що свідчення курсанта, який вижив, мають велике значення для слідства.

“Він у нас основний свідок”, – додав керівник управління.

Льошенко зазначив, що свідчення цієї людини дали змогу слідству встановити події, які передували катастрофі.

“Наразі ми не можемо розголошувати їх”, – додав він.