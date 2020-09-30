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У Путина отреагировали на слова Фокина об «отсутствии» войны между Украиной и РФ

30.09.2020

В Кремле прокомментировали заявление уже уволенного заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о том, что нет доказательств войны между Украиной и Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Фокин «солидаризировался с очевидностью», передает «УНИАН».

На вопрос, солидарна ли Москва с вышеуказанной позицией Фокина, Песков ответил, что на Донбассе «не ведется война между Украиной и Россией, и не велась».

«На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт», — традиционно повторил пресс-секретарь Путина.

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