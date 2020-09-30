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В Киеве Covid-19 болеют почти 200 учителей, пять школ и два детских сада ушли на карантин

30.09.2020

По состоянию на утро среды, 30 сентября, в Киеве из-за коронавируса на карантин закрыты пять школ и два детских сада. 

Об этом в ходе онлайн-брифинга 30 сентября сообщил мэр столицы Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

«На сегодняшний день в столице закрыты на карантин пять школ из-за случаев заболевания среди учителей. По две в Оболонском и Печерском районах и одна — в Святошинском районе», — говорится в сообщении. 

Кроме того, в 118 школах столицы из-за Covid-19 у учеников на дистанционное обучение переведены некоторые классы (всего 276). Коронавирусной болезнью в столице на сегодня  болеют 366 школьников и 193 педагога.  

Из-за Covid-19 в Киеве временно закрыты 32 группы в детских садах. Два учреждения полностью ушли на карантин. Один в Печерском районе и один — в Деснянском. 

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