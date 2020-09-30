Кому Боговин «сдал» Запорожскую область на местных выборах?

Рейтинг партии Слуга народа с каждой неделей, которая приближает Украину к очередным местным выборам, буквально тает на глазах, как сливочное масло на раскаленной сковороде.

По данным опроса Киевского международного института социологии, проведенного в середине сентября, рейтинг “зеленых” по всей стране за 4 месяца рухнул на 11%. Для сравнения, “Европейская солидарность” прибавила себе в актив 2,6 процентных пункта.

Безусловно, причин такого режима “свободного падения” множество: череда непоследовательных и иррациональных законодательных инициатив, которые то и дело будоражат и затрагивают разные слои общества, отсутствие реформ, которые бы позитивно отразились на каждом украинце, внутрипартийные скандалы на самом высшем уровне, бледная и безвекторная внешняя политика и так далее, и так далее.

Даже самому преданному ЗЕ-избирателю бросается в глаза катастрофический кадровый голод, как наверху, так и на местах. Не по этой ли причине очень многие региональные штабы до последнего держали в секрете имена кандидатов на должности городских голов и руководителей ОТГ, а также партийные списки.

Так называемые “праймериз” оказались фикцией, иллюзией демократии для рядовых избирателей. Их результаты подтасовали и много победителей голосования по всей стране и оказались “вне игры”. В частности, такой сценарий могли наблюдать и жители Запорожской области.

Причем кандидатуры мэров и глав ОТГ, мягко говоря, выглядят откровенно слабыми. Зачем руководитель партии Слуга народа в области и глава ЗОГА Виталий Боговин выставил неконкурентных людей?

Напрашивается один вывод — область целенаправленно “слили”. Думаем, не нужно напоминать, что “договорняки” даже с идеологическими противниками дело привычное в украинской политике на всех уровнях. Один из политических принципов Тодда гласит: “О чем бы не говорили, всегда говорят о деньгах”.

На любых выборах округа, районы, целые города и области провластные силы отдают на откуп ради лояльности оппонентов в тех, или иных вопросах, для приобретения новых союзников, или же банально пополнить партийную кассу и карманы топ-политиков региона.

Давайте вместе посмотрим на кандидатов от Слуги народа в трех ключевых городах Запорожской области и кто их потенциальные реальные конкуренты.

Запорожье у Боговина забрал Буряк

“Слуги” выдвинули здесь Виталия Тишечко — первого замглавы Боговина в Запорожской ОГА. Его называют человеком владельца “Мотор Сичи” Вячеслава Богуслаева.

Его главный конкурент и лидер рейтинга — действующий мэр Запорожья Владимир Буряк, за которым стоит комбинат “Запорожсталь”, а также все другие ресурсы и рычаги влияния Рината Ахметов.

Один из последних опросов социологической группы «Рейтинг» показывает такое соотношение сил:

Среди кандидатов в мэры Запорожья лидирует Владимир Буряк , которого готовы поддержать 56,0% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах.

, которого готовы поддержать тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Рейтинг других кандидатов значительно ниже: Виталий Тишечко (Слуга народа) — 10,7% , Владимира Кальцева (Оппозиционная платформа – За життя) — 8,7%, Валерия Прозапаса (Европейская солидарность) — 7,6%, Виталину Яковлеву (партия Шария) — 5,8%.

(Слуга народа) — , Владимира Кальцева (Оппозиционная платформа – За життя) — 8,7%, Валерия Прозапаса (Европейская солидарность) — 7,6%, Виталину Яковлеву (партия Шария) — 5,8%. Рейтинг других кандидатов — ниже 4%.

Тех, кто не определился — около 13%.

Аудитория: жители Запорожской области от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1600 респондентов (погрешность не более 2,4%), в т.ч. 883 респондентов — областной центр (погрешность не более 3,3%). Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Сроки проведения: 10-14 сентября 2020.

45% отрыва Буряка от Тишечко преодолеть последнему также нереально, как чистый воздух в Запорожье.

Мелитополь Боговин отдал Минько

Кандидат в мэры Мелитополя от «Слуги народа» Владимир Крейденко, которого также считают техническим.

Предполагалось, что на пост городского головы от партии Президента будет претендовать Дмитрий Гладкий, который в 2019 баллотировался в Верховную Раду и проиграл Сергею Минько — на тот момент действующему мэру Мелитополя.

По неподтвержденной информации, согласно летней социологии штаба, Дмитрий Гладкий занимал второе место после Евгения Балицкого (экс-регионала и нардепа от Оппозиционного блока в прошлом созыве ВР). Такой расклад сил мешал выйти во второй тур Ивану Федорову – правой руке народного депутата Сергея Минька, на которого делается основная ставка.

Примечательно, что выдвинут в мэры Федоров официально от партии «Команда Сергея Минько», хоть и работает до сих пор замом у губернатора Боговина, но баллотироваться от Зе!команды он не захотел.

Сергей Минько – это бывший мэр Мелитополя. Был избран мэром в 2015 году от Блока Петра Порошенко. В прошлом году стал народным депутатом. В Верховной Раде вошел во фракцию нового политического проекта Коломойского «За майбутнє».

Сам Иван Федоров является действующим депутатом Запорожского облсовета, куда был избран от БПП (сейчас – «Евросолидарность») в Мелитополе.

Итак, будучи членом партии «За майбутнє», Сергей Минько одновременно является лидером партии «Команда Сергея Минько» и выдвигает в мэры Мелитополя от своей партии члена партии «Евросолидарность» Ивана Фёдорова.

Кстати, партия «За майбутнє» выдвигает кандидата на мэра Запорожья, но не выдвигает кандидата на мэра Мелитополя. При этом на мэра Запорожья идёт Олег Буряк – действующий депутат облсовета из фракции «Оппозиционный блок», избранный от Мелитополя. Олег Буряк одновременно является депутатом «Оппоблока» от Мелитополя и баллотируется от «За майбутнє» в Запорожье.

На поверхности тот факт, что в Мелитополе “Слуги” вступили в коалицию с такими партиями, как «Евросолидарность», ОПЗЖ и «За майбутне» для противостояния с экс-нардепом Балицким в интересах Минько. Но союз этот будет явно не на пользу Слуг, и скорее всего, значительно провалит их рейтинг в регионе.

Бердянск у Боговина выдурил Баранов

Нешуточные страсти разгорелись в главном курортном городе Запорожской области. По примеру Мелитополя, “зеленые” сколотили коалицию, чтобы пошатнуть позиции Александра Пономарева — крупного промышленника и народного депутата, представляющего 78-й округ (Бердянск, Бильмак, Черниговка и Розовка с районами) с 2012 года.

Казалось бы, тут у главы ОГА и лидера Слуг народа в области Боговина есть сто процентный личный интерес. Именно здесь он разгромно проиграл летом 2019 парламентские выборы Пономареву. И вроде бы он лично заинтересован, чтобы реабилитироваться и показать по данному региону самый высокий результат у Слуг. Но, но, но…

«Взрастить и воспитать” своего кандидата в мэры Бердянска за прошедший год Боговин так не смог. Как и сформировать целостную и узнаваемую команду для штурма депутатского корпуса. Выдвиженец от Слуг на пост главы Бердянской ОТГ (Бердянск, прилегающие сёла Азовское, Шовковое, Роза и Нововасильевка) Виктория Галицина — кандидат с сомнительной репутацией и мизерным рейтингом.

Валерий Баранов также один из тех, кто проиграл выборы в Верховную Раду Александру Пономареву, но в 2012 году, и тогда практически полностью утратил политический вес в городе. Сейчас же Баранов идет в мэры и ведет за собой в горсовет партию «За майбутне», которая активно пожирает рейтинг Слуг и валит самого Боговина. Например, Баранов не стесняется заявлять на весь город, что рейтинг Слуг всего 8 процентов, а его партии под 40.

Как видим, ни в одном из трех городов областного значения у “Слуги народа” нет рейтингового и проходного кандидата на пост мэра, который бы составил реальную конкуренцию действующим градоначальникам, или претендентам от других политсил. И причина этого не в том, что в партии нет достойных, а в том, что область сдали и сдали без боя.

В результате Виталий Боговин рискует с треском проиграть вторые выборы в своей политической карьере, только в гораздо большем масштабе. А после проигрыша наверняка лишится своего кресла.