Кто купил мэра Мариуполя Бойченко: Порошенко или Ахметов

Децентрализация породила в Украине класс так называемых «самостоятельных» управленцев. Самостоятельных – в смысле, умеющих выбирать политических покровителей в зависимости от текущей ситуации. Одним из таких, безусловно, стал Вадим Бойченко, в 2015-м занявший кресло городского головы Мариуполя.

Во время предвыборной гонки он отличался от конкурентов политической «новизной», внешней отстраненностью от олигархов и наличием определенного управленческого опыта.

Неудивительно, что Бойченко на фоне остальных набрал 74% голосов избирателей. Удивляет другое: то, что вся политическая «независимость» мера развеялась уже за год его каденции. Ведь Мариуполь сразу стал платформой для оголтелого пиара бывшего Президента Порошенко. За время своего срока, (имеется в виду президентского), тот посетил Мариуполь семь раз. И каждый раз рассказывал про мир и прекращение огня, эффективность местной власти и новые рабочие места. При том, что по большому счету не было тогда, да и нет сегодня, ни одного, ни второго, ни третьего.





Скорее всего, Бойченко имел финансовые и бизнесовые отношения с Порошенко, зарабатывая себе на «хлеб с маслом». Других аргументов быть не может, поскольку для удержания мэрского рейтинга Порошенко был не самым успешным союзником. Сухие цифры говорят сами за себя. Если в 2014-м 38% мариупольцев проголосовали “ЗА” президента Порошенко, то в 2019-м таких было лишь 7.57%.

Понимая его электоральное падение, Бойченко переключился на другого фаворита – Олега Ляшко, который на то время стал завсегдатаем Мариуполя.

Одиозный и скандальный нардеп стал часто встречаться с работниками комбината имени Ильича, без конца тусоваться в местных больницах и детсадах, давать интервью муниципальным СМИ. При том, что до избрания Бойченко его в городе не видели ни разу. А с 2017-го в Мариуполе заработала партийная ячейка Радикальной партии Ляшко, которую возглавляет мариуполец, “самый сильный человек Украины” Александр Лашин.





Секрет дружбы Бойченко и Ляшко раскрылся просто. Компанию последнего взялся финансировать миллиардер Ринат Ахметов в лице менеджеров принадлежащих ему предприятий. А раз так, то и “дружбу” Бойченко с Ляшко можно объяснить финансовой заинтересованностью городского головы. Ведь Бойченко, напомним, является бывшим менеджером ММК имени Ильича, с 2013 года входящего в ахметовский «Метинвест». А значит – не чужий человек самому богатому олигарху Украины.

С учетом этого, возникают сомнения в том, что Бойченко – настолько политический независим, как он это преподносит. Ведь он успел финансово «подружится» и с Порошенко, и с Ляшко, и опосредовательно – с Ахметовым.

А значит его нельзя считать самостоятельным городским головой, работающим в интересах всех мариупольцев. Скорее, он походит на афериста, который пытается везде поиметь гешефт. А что с этого будет иметь громада – вопрос.

Вопрос и в том, кто на самом деле является “хозяином” Мариуполя. Мер Бойченко? Бывший гарант Порошенко? Или же Ахметов, поставивший сюда своего смотрящего Ляшко? Ясно лишь, что этим хозяином точно не является громада города, которую «пользуют» аферисты всех мастей.

Уже не приходится сомневаться во всеядности Вадима Бойченко. Не каждый ведь сможет за пять лет сойтись и разойтись с «Оппоблоком», Порошенко и Ляшко, купить и переименовать партию «Соборность» в именной блок. Скорее всего, такими маневрами он сам себя и заБЛОКирует.