Жіночна Злата Огнєвіч у сукні-сорочці позувала у саду

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася з прихильниками світлинами з нової фотосесії.

На сторінці в Instagram виконавиця розмістила знімки, наяких постає в жіночному, ніжному образі. Злата позує у чорній атласній сукні-сорочці, яку доповнила пальтом.

Знімання відбувалися у саду, а авторкою фотографій стала Єва Стромвас.

Під кадрами Огнєвіч поміркувала про те, якою силою володіє вміння бути вдячними і зізналася, що вчора перед сном від чистого серця подякувала за все, що у неї є.

Впевнена, саме вміння дякувати – відкриває перед нами нові можливості, звільняючи місце для живої енергії. Зізнатися, я часом забуваю про цю практику. Те, з якими відчуттями ми засинаємо, безпосередньо впливає на якість самого життя. Це як установка програми на наступний день

наголосила Огнєвіч

Шанувальники зізналися, що приголомшені красою Злати та закидали її компліментами:

Ну не можна ж бути такою гарною! Чудові сонячні фотки!

Яка тут гарна та ніжна

Сукня дуже пасує

: u-news.com.ua

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