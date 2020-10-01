Верховный суд разъяснил, когда родителям могут вернуть ребенка, отобранного без лишения родительских прав

Местный суд, с решением которого согласился апелляционный суд удовлетворил иск к районной государственной администрации как органу опеки и попечительства о возвращении малолетних детей.

Судебные решения мотивированы тем, что истица действительно стремится воспитывать детей, заботиться об их воспитании и обучении, для чего создает соответствующие условия, а значит, есть возможность возвращения матери детей, которые были отобраны по решению суда, но без лишения родительских прав, а также прекращения взыскания алиментов с истицы.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда, коллегия судей Гражданского суда ВС отменила судебные решения и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, приведя такие обоснования.

В соответствии со ст. 8 Закона «Об охране детства» каждый ребенок имеет право на уровень жизни, достаточный для его физического, интеллектуального, нравственного, культурного, духовного и социального развития. Родители или лица, их заменяющие, несут ответственность за создание условий, необходимых для всестороннего развития ребенка, согласно законам Украины.

В решении от 11 июля 2017 по делу «М. С. против Украины» (заявление № 2091/13), и в п. 100 решения от 16 июля 2015 «Мамчур против Украины» (заявление № 10383/09) ЕСПЧ отметил, что при определении наилучших интересов ребенка в каждом конкретном деле необходимо учитывать два аспекта:

1) интересам ребенка наилучшим образом соответствует сохранение его связей с семьей, кроме случаев, когда семья является особенно непригодной или неблагополучной;

2) в наилучших интересах ребенка является обеспечение его развития в безопасной, спокойной и устойчивой среде, которая не является неблагонадежной.

На сегодня существует широкий консенсус, в том числе в международном праве, во всех решениях, касающихся детей, обеспечение их наилучших интересов должно иметь первостепенное значение. Наилучшие интересы ребенка, в зависимости от их характера и серьезности, могут превышать интересы родителей.

Часть 1 ст. 170 СК регулирует случаи, в которых суд может постановить решение об отобрании ребенка у родителей, не лишая их родительских прав, а по ч. 3 этой статьи, если отпадут причины, которые препятствовали надлежащему воспитанию ребенка его родителями, суд может постановить решение о возвращении им ребенка.

Для этого родители должны доказать, что причины, послужившие основанием для отобрания ребенка, отпали, а судам необходимо проверять доводы сторон о наличии других оснований, предусмотренных ст. 170 СК Украины, для отнятия ребенка, которые могут свидетельствовать о существовании препятствий для возвращения ребенка его родителям. В противном случае будут создаваться условия для безосновательной передачи ребенка его родителям и последующего решения вопроса о повторном его отнятии, что будет нарушать справедливое равновесие между интересами родителей и детей.

Верховный Суд исходил из того, что ребенок не может быть возвращен одному из родителей, когда существует угроза ему или условия проживания с этим родителем опасны для его жизни, здоровья и нравственного воспитания.

В то же время, удовлетворяя иск, суды первой и апелляционной инстанций, не предоставили надлежащей оценки доводам и не оценили предоставленные ответчиком доказательства того, что истец не создала условия для проживания детей и что у нее отсутствуют возможности для надлежащего материального содержания детей.