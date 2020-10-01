В МОЗ сообщили, от каких опасных болезней умирали украинцы в последнюю неделю сентября

У Моз розповіли про найбільш загрозливих захворювань, з якими українці зіткнулися за останній тиждень.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я в Facebook.

Згідно зі звітом про ризики для громадського здоров’я за 38 тиждень 2020 року, зареєстровано: 1 випадок ботулізму в Дніпропетровській області, в результаті якого 1 дорослий помер; 4 випадки отруєння дикорослими грибами, в результаті яких постраждало 6 осіб, в тому числі 2 дитини у Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Так, на першому місці стоїть коронавірус, який станом на 21 вересня в Україні лабораторно підтвердили у 178 353 осіб. З них 3 583 пацієнтів померло, а 78 184 — вилікувалися.

Кліщовий вірусний енцефаліт ж був зафіксований один раз у Волинській області: «З’ясовано, що захворіла жінка протягом серпня 2020, коли періодично збирала ягоди в лісі поблизу села Залісся Ратнівського району. За словами пацієнтки, вона регулярно виявляла кліщів, які присмокталися, їх вона усувала самостійно в домашніх умовах. 16.08.2020 — з’явилися скарги на запаморочення, головний біль, незначне діарею і підвищення температури тіла до 38 ° С», — зазначено в повідомленні.