Сивохо про Фокина: освистали голос разума, пошлая и мерзкая травля

Бывший советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо поддержал Витольда Фокина после увольнения с должности заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Свое мнение о скандале с первым премьер-министром Украины Сивохо озвучил вечером в среду, 30 сентября, во время включения в прямом эфире телеканала «Украина 24». По его словам, «ничего неожиданного не произошло».

«Опять травля, пошлая и мерзка. Как пошлые и мерзкие те, кто ее организовал. Мне это знакомо. В очередной раз голос разума закричали и освистали», – заявил он.

Сивохо заявил, что «непонятно, куда двигаться дальше», «нам не предложили плана-б», поэтому «мы идем своим путем».

«А Витольду Павловичу, конечно, большой респект за позицию. И хочу поблагодарить тех, кто вернул Фокина в активную политику. Спасибо, что сделали ему хороший пиар. Теперь в команде мира появился еще один опытный и сильный игрок», – сказал он.