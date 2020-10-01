Украина имеет рекордные запасы газа и может зимой начать его экспорт, – глава “Нафтогаза” Коболев

“Нафтогаз” не прогнозує замой ніяких кризових явищ на ринку газу і розраховує, що така ситуація зможе знизити ціну на газ для кінцевих споживачів.

Про це заявив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

“Ми не очікуємо якихось кризових явищ або сплесків. У нас рекордна кількість газу в підземних сховищах, що дозволяє говорити про те, що при будь-якій кризовій ситуації українські споживачі не постраждають, і газу буде достатньо. Я вважаю високо ймовірним сценарій, коли цієї зими Україна почне експортувати газ. Якщо це станеться, тоді цінові параметри на українському ринку кардинально зміняться в бік зменшення”, – сказав Коболєв.

Голова “Нафтогазу” зазначив, що таке зниження цінових показників для газу буде залежати від ситуації на ринку. Якщо не буде кризових явищ або газових воєн в інших частинах Європи, і всі постачальники газу продовжать працювати в “стандартному режимі”, ймовірність позитивних для споживача змін на українському ринку газу є досить високою.

За словами Коболєва, зараз приблизно половина обсягів газу, який був закачаний в українські підземні сховища, є власністю Нафтогазу, що також є рекордним і позитивним показником.

“З того, що закачано, більше 13 млрд кубометрів газу, що належать приватним компаніям. З цих 13 млрд приблизно 10 млрд перебувають у газі стані. Це означає, що з великою ймовірністю власники цього газу взимку планують подавати і повертати його в країни Європи. Чи будуть вони це робити, – буде залежати від того, що відбувається на ринку. Але, якщо вони це зроблять, це буде означати, що ціна на українському ринку газу під високим тиском унаслідок високого пропозиції. Зрозуміло, що такий механізм ринку буде залежати від погоди, від оптового попиту в Європі і попиту в Україні. Але ймовірність такого ринкового ефекту на ціну (газу) є високою”, – пояснив Коболєв.