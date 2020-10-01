Меган Маркл і принц Гаррі оприлюднять особисті відео, яких раніше ніхто не бачив (фото)

Днями в Мережі з’явилася інформація про те, що принц Гаррі і Меган Маркл вирішили взяти участь в зйомках реаліті. Герцоги Сассекські готові показати своє повсякденне життя на камеру. Однак шоу буде присвячено благодійній діяльності та соціальним ініціативам подружжя.

Вчора, 29 вересня, стало відомо про ще один проект за участю герцогів. Так, Меган і Гаррі планують зняти документальний фільм. До нього увійдуть кілька сенсаційних відео, самостійно записаних принцом і його дружиною під час «Мегзіту», повідомляє Daily Mail.

Йдеться про ролики герцогів, зроблених в момент, коли ті відмовилися від своїх королівських повноважень. Ці кадри раніше ніде не були оприлюднені – журналісти вважають, що цей проект буде цікавий не тільки глядачам, але і самій парі, яка бажає отримати зворотній зв’язок від тих, хто подивиться матеріал.

За словами інсайдерів, відеоролики, в яких герцоги розкриють свої справжні почуття і думки по відношенню до королівської сім’ї, можуть мати неоднозначні наслідки. Однак пара сподівається, що цей вчинок дуже сподобається публіці.

: glianec.com

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