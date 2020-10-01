Вперше з 2018 року: вартість долара побила новий максимум, – курс валют на 1 жовтня

Нацбанк встановив новий курс валют на четвер, 1 жовтня. Вартість долара і євро продовжила зростати.

Як пише “Вголос”, про це свідчать дані Національного банку України.

У регулятора зазначили, що американська валюта стабільно дорожчає. Долар зріс у ціні ще на 1 копійку та встановився на рівні 28,31 грн.

У свою чергу, вартість євро збільшилася майже на 4 копійки – до 33,16 грн.

100 доларів – 2831,05 грн;

100 євро – 3316,43 грн.

Варто зазначити, що вартість долара вже вкотре за місяць побила нову позначку. Востаннє американська валюта коштувала більше наприкінці листопада 2018 року – 28,39.