3 кандидати в мери Львова вкрали ідею передвиборчого ролика в польського політика

Деякі кандидати на місцевих виборах вирішили не особливо паритися над сюжетом агітаційних роликів — і просто взяти готовий сюжет кандидата в президенти Польщі Рафаля Тшасковського.

Про це пише “НВ”.

Ось «оригінал» — ролик кандидата в президенти Польщі Рафаля Тшасковського. У ньому він розповідає про себе — показує дитячі фотографії, батьків, перший будинок, рідне місто, сім’ю, університет, хобі та в цілому розповідає, з чого складається його життя.

Мабуть, ідея сподобалася українським політикам — і понеслося. Ось кандидат в мери Львова від партії Свобода Руслан Кошулинський, який, здається, вирішив повністю скопіювати початок ролика. Потім трохи відволікся на опис своєї парламентської роботи і фракції, але в кінці відео знову повернувся до початкової ідеї.

Львову загалом «пощастило», адже кандидат від Голосу Ярослав Рущишин теж вирішив взяти за основу сюжет Тшасковського.

Якщо ви думаєте, що на цьому все — ні, ви помиляєтеся. У Львові від ЄС балотується Олег Синютка. У нього теж дуже креативний ролик — з ноткою унікальності.

Недалеко пішов і кандидат в мери міста Коломия від Самопомочі Богдан Станіславський — на конкурсі роликів-двійників з відео Тшасковського він би посів перше місце. На жаль подивитися тут відео не можна, тому переходьте за посиланням.