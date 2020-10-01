В “Слузі народу” запропонували перейменувати Росію

Народний депутат від “Слуги народу” Микита Потураєв заявив, що українці заради історичної справедливості можуть називати Росію Московією.

Заява Потураєва прозвучала в ефірі програми “Хард з Влащенко” на телеканалі “Україна 24“, інформує RegioNews.

“Від нас залежить, як називати Росію, як називати сусідів. Французи називають Німеччину Алеманією, а росіяни називають її Германія, а ми чомусь Нимеччина, і що? Німці на нас ображаються за це, чи може на росіян або на французів?” — заявив нардеп.

На зауваження журналістки, що мова йде про нібито приниження нації, Потураєв заявив:

“Яке приниження, якщо вони тільки при Петрі I почали називатися Російська імперія, а до того називалися Московське царство або Московія? Карти не брешуть, документи не брешуть. І в українських документах, документах Князівства Литовського їх так називали — і вони не ображалися”.

На заяву Потураєва вже відреагувала низка пропутінських ЗМІ. Вони видали новини з заголовками, котрі запевняють, що у Зеленського хочуть перейменувати Росію.