Помощник Притулы заразился коронавирусом

Шоумен и кандидат в мэры Киева от партии «Голос» Сергей Притула может быть болен коронавирусом.

Журналист Василий Голованов в эфире телеканала «Украина 24» вечером в среду, 30 сентября, сообщил, что Притула был приглашен в студию программы «№1», однако не смог прийти из-за того, что у его помощника обнаружили COVID-19.

«Чтобы не подвергать опасности гостей нашей студии он извинился и сказал, что в следующий раз…» – рассказал ведущий.

Отметим, ранее Притула потроллил коррупционеров во время пандемии COVID-19. Он посоветовал им не брать взятки, так как от этих денег можно заразиться, заболеть и умереть.

Но вскоре телеведущий поменял свое мнение, и в шутливой форме призвал их все же брать взятки.