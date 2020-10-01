Оскорбленная женщина в деле Ефремова пожаловалась Путину

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова по-прежнему остались белые пятна. Гражданская жена погибшего в аварии Ирина Стерхова добивается пересмотра приговора актеру, сообщает mk.ru.

Женщина направила жалобу в администрацию Путина, поскольку считает, что на процессе прозвучали ложные показания, и это необходимо срочно исправить.

Стерхова недовольна тем, что в ходе судебных разбирательств ее характеризовали исключительно как женщину, у которой Сергей Захаров (погибший в ДТП) снимал койко-место. Гражданка хочет, чтобы приговор Ефремову отменили, назначили новое судебное разбирательство, а за ней закрепили статус потерпевшей.

Заявительница добивается, чтобы на новом судебном процессе Ефремов и его защитники «избрали разумную позицию, не оскорбляли и не унижали людей, потерявших близкого, не несли чушь и небылицы». Тогда и отношение к подсудимому изменится, считает Стерхова.