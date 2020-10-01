Как низкий уровень холестерина влияет на риск развития инсульта, выяснили ученые

Британские ученые из Оксфордского университета сделали неожиданное открытие: диета без мяса, которая ассоциируется с низким уровнем холестерина и хорошим сердечно-сосудистым здоровьем, провоцирует высокий риск возникновения инсульта.

Исследования проводились среди вегетарианцев, мясоедов и пескетарианцев (не едят мясо, но употребляют рыбу и морепродукты). Результаты показали увеличение угрозы развития инсульта, но подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что отсутствие мяса в рационе снижает вероятность появления болезней сердца.

После поправки на образ жизни и демографические характеристики, исследователи обнаружили на 20% более высокий уровень инсульта среди вегетарианцев по сравнению с мясоедами. Тем не менее, среди вегетарианцев (и тех, кто ел рыбу) частота сердечных заболеваний была на 13% ниже по сравнению с теми, кто ел мясо. Тот же низкий уровень холестерина, который защищает людей от болезней сердца, может подвергнуть их большему риску возникновения инсульта. А дефицит витамина В12, витамина D, аминокислот и жирных кислот, характерный для тех, кто не ест мясо, также может подвергать их дополнительной угрозе, считают ученые.

: rz.com.ua