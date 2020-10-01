В Украине начался осенний призыв в армию

Сегодня, 1 октября, в Украине начался осенний призыв. На срочную службу в октябре-декабре призовут 13 570 юношей.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

Заместитель министра обороны Игорь Старобинский сообщил, что на военную службу будут призываться годные по состоянию здоровья к военной службе мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку от срочной службы.

«Общий объем расходов в сумме 65,2 млн гривен для проведения призыва будет осуществляться в рамках соответствующих бюджетных назначений. Показатель очередного призыва в Вооруженные силы уменьшен на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного», — сказал Старобинский.

Таким образом, из общего количества призывников в Вооруженные силы планируют набрать — 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 600 человек, Национальную гвардию — 4970 человек, Госпогранслужбу — 500 человек.