Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный утверждает, что ответственным за его отравление веществом «Новичок» является президент России Владимир Путин.

Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiege.

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — отметил он.

Также Навальный объявил, что вернется в Россию.

«Моя работа сейчас — оставаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь!», — добавил он.

Также он вспомнил о моменте отправления и заявил: «вы не чувствуете боли, но знаете, что умираете».