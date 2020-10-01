Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный утверждает, что ответственным за его отравление веществом «Новичок» является президент России Владимир Путин.
Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiege.
«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — отметил он.
Также Навальный объявил, что вернется в Россию.
«Моя работа сейчас — оставаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь!», — добавил он.
Также он вспомнил о моменте отправления и заявил: «вы не чувствуете боли, но знаете, что умираете».
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