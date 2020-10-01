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Навальный заявил, что за его отравлением стоит Путин

01.10.2020

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный утверждает, что ответственным за его отравление веществом «Новичок» является президент России Владимир Путин.

Об этом он заявил в интервью журналу Der Spiege.

«Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления», — отметил он.

Также Навальный объявил, что вернется в Россию.

«Моя работа сейчас — оставаться тем парнем, который не боится. И я не боюсь!», — добавил он.

Также он вспомнил о моменте отправления и заявил: «вы не чувствуете боли, но знаете, что умираете».

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