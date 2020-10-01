Жертвами пожара на Луганщине стали 6 человек: появилась реакция Зеленского

Масштабный пожар в Луганской области по состоянию на утро 1 октября подошел к линии разграничения – ситуацию усугубили сильные порывы ветра, из-за чего под угрозой оказались десятки населенных пунктов. Там спасатели нашли тела еще двух погибших.

В целом количество жертв огненной стихии увеличилось до шесть человек, сообщили источники Oбозревателя. На ситуацию в крае отреагировал президент Владимир Зеленский, детали же рассказали в управлении ГСЧС Украины на Луганщине.

По данным спасателей, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано более сотни очагов огня. Из-за порывистого ветра огонь быстро распространялся, но пожарным удалось потушить десятки очагов возгорания.

Самая сложная ситуация пока наблюдается в районе Станицы-Луганской – под угрозой там находятся 22 населенных пункта. В четверг пожарные вместе со всеми силами старались избежать появления огня на лакокрасочном заводе и других предприятиях, где много спирта. Сил и средств для ликвидации огня, подчеркивают в управлении ГСЧС на Луганщине, хватает.

Уже известно о гибели шести человек, среди них – лесничий. Еще троих госпитализировали с отравлением угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганщины. В частности, утром 1 октября в поселках Сиротино и Вороново нашли тела двух местных жителей.

Также в ГСЧС добавили, что с зоны пожаров были эвакуированы 120 человек, из-за стихии в нескольких школах остановили обучение, куда и готовятся отправлять эвакуированных.

По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составляет до 9,3 тыс. гектаров. Всего к тушению привлечены 1229 человек и 204 единиц техники.

Утром 1 октября на место лесных пожаров в Луганской области для координации действий всех сил вылетела правительственная группа во главе с первым заместителем министра внутренних дел Сергеем Яровым.

В МВД подчеркнули, что в состав группы также вошли председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, командующий Нацгвардии Николай Балан, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Василий Кузьович и первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ростислав Замлинский.

Реакция Зеленского

На трагедию отреагировал президент, его позицию передала пресс-служба ОПУ: там поблагодарили пожарных и предложили нардепам выделить в следующем году больше денег на финансирование ГСЧС Украины.

«Выражаем благодарность нашим спасателям, военным и всем, кто привлечен к укрощению пожаров на Луганщине и спасению людей… К сожалению, есть погибшие и госпитализированные с отравлением угарным газом. Нужно четко установить причины такого масштабного распространения огня… Учитываем также информацию о провокационных обстрелах, которые могли осуществляться с временно оккупированной территории нашего государства незаконными вооруженными формированиями и могли повлечь по крайней мере часть из этих пожаров в таких погодных условиях, которые есть в эти дни на линии разграничения», – говорится в сообщении пресс-службы ОПУ.

В Офисе призвали правительства оказать помощь всем пострадавшим от пожаров. Это, подчеркнули в учреждении, должно быть сделано без лишней бюрократии и в достаточном объеме. Народных депутатов просят во время обсуждения и утверждения проекта государственного бюджета Украины на следующий год учесть потребность в увеличении расходов на сектор обороны и безопасности государства, в частности, дополнительные средства планируется направить для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Работники именно этой службы занимаются спасением людей. Считаем, что представители законодательной и исполнительной ветвей власти должны работать совместно и исключительно рационально для того, чтобы государство было всегда готово эффективно реагировать на все возможные ситуации чрезвычайного характера», – заявили в Офисе президента.