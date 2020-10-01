Бои в Карабахе продолжаются, стреляют из артиллерии

Бои между Арменией и Азербайджаном длятся уже пятый день. Азербайджанская сторона заявляет об обстреле из артиллерии.

Об этом сообщает APA.

В ходе ночных боев части азербайджанской армии нанесли артиллерийские удары по позициям сил Армении. Серьезно повреждены 163 дома, а также 36 гражданских объектов.

Азербайджан говорит, что армянская сторона обстреляла две школы.

В свою очередь, в Армении заявили о стабильной напряженности на линии соприкосновения в Карабахе.

«Сегодня ночью на арцахско-азербайджанской линии соприкосновения сохранялась относительно стабильная напряженность… По состоянию на данный момент, она сохраняется по всем направлениям линии соприкосновения… Оперативно-тактическая обстановка не изменилась», — говорится в сообщении.