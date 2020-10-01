Рак і кількість сексуальних партнерів: як зрозуміти, що ви в зоні ризику

Зі збільшенням числа сексуальних партнерів збільшувався і відсоток людей, у яких діагностували рак.

Кількість людей, з якими ви займалися сексом, може зіграти роль у вашому ризику розвитку раку.

У недавньому дослідженні, опублікованому в BMJ Sexual and Reproductive Health, дослідники оцінили дані Англійського лонгитюдного дослідження старіння, в якому відслідковуються люди у віці 50 років і старше, які проживають в Англії. Випробовувані включали 2537 чоловіків і 3185 жінок (їх середній вік становив 64 роки, і майже троє з чотирьох були одружені), які відповідали на питання про те, скільки у них було сексуальних партнерів. Категорії були розбиті на наступні: 0-1, 2-4, 5-9 і 10 і більше.

Виявляється, зі збільшенням числа сексуальних партнерів збільшувався і відсоток людей, у яких діагностували рак. У жінок, які повідомили, що у них було 10 або більше партнерів, на 91% мали більше шансів отримати діагноз рак, ніж у жінок, у яких не було жодного або один партнер. Тим часом, у чоловіків, які стверджували, що у них було не менше 10 сексуальних партнерів, на 69% більше шансів отримати діагноз раку, ніж у чоловіків, у яких було нуль до одного.

“Ми очікували, що існує зв’язок між кількістю сексуальних партнерів і ризиком раку, оскільки попередні дослідження показали, що певні інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), можуть призводити до декількох видів раку, і дійсно, більша кількість статевих партнерів означає більший вплив ІПСШ” , – говорить Лі Сміт, доктор філософії, співавтор дослідження і читач з фізичної активності та громадській охорони здоров’я в Університеті Англії Раскін в Сполученому Королівстві.

У чому різниця між чоловіком і жінкою?

“Можливо, зв’язок між деякими ІПСШ та раком у жінок сильніше, наприклад, ВПЛ (вірус папіломи людини) і рак шийки матки в порівнянні з ВПЛ і рак статевого члена”, – говорить Сміт. Нагадування: деякі штами ВПЛ, ІПСШ, що передаються через шкіру при контакті зі шкірою, можуть викликати клітинні зміни в шийці матки, які можуть привести до раку шийки матки.

Звичайно, ніхто не говорить, що займатися сексом можна. Зрештою, це корисно для вас, говорить Сміт, і веде до зниження ризику серцево-судинних захворювань, поліпшення самооцінки здоров’я, підвищення якості життя, більшого задоволення від життя і кращому самопочуттю в цілому.

І ніхто не стверджує, що наявність великої кількості статевих партнерів викликає рак. Дослідження тільки виявило зв’язок між людьми з великою кількістю смертністю і випадками раку. Крім того, візьміть до уваги, що насправді означає підвищення ризику раку на 91%. Це не означає, що у 91% розвинувся рак.

Турбуєтеся, якщо у вас багато партнерів? Це може вас розслабити: випробовувані, у яких розвинувся рак, “також частіше пили і курили, що також пов’язано з більш високим ризиком розвитку раку, тому це могло бути скупчення цих хворих форм поведінки, які збільшують ризик”, – говорить Сміт.

Але оскільки більш високий ризик раку може бути пов’язаний з ІПСШ, розумно знизити ризик зараження одним з них за допомогою презервативів (не на 100% надійних, але все ж краще, ніж нічого), а потім регулярно здавати аналізи, щоб, якщо у вас є ІПСШ, ви можете лікувати або керувати ним раніше, ніж пізніше. Крім того, не пропускайте вакцину проти ВПЛ.

За словами Мері Джейн Мінкін, доктора медицини, клінічного професора акушера-гінеколога в Єльському університеті, більш нові версії вакцини на 90% ефективні в захисті від канцерогенних штамів ВПЛ.

: glavred.info

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