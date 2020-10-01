Больше заплатим за коммуналку, поменяем деньги и увидим новый курс доллара: как изменится жизнь украинцев в октябре

Украинцам октябрь 2020-го запомнится не только местными выборами, но и выводом из оборота части купюр и монет, новыми тарифами на отопления и началом призывной кампании.

О том, что и как изменится во втором месяце осени.

Из оборота вывели часть денег

Уже с 1 октября, в Украине вывели из оборота часть банкнот и монет. В магазинах, супермаркетах, на рынках и т.д. больше нельзя рассчитываться монетами номиналом 25 копеек и купюрами образца до 2003 года.

Дело в том, что монеты номиналом 25 копеек сейчас практически невозможно разменять, потому что до этого из оборота изъяли 1, 2 и 5 копеек. К примеру, если цена товара составляет 12 грн 20 копеек, то заплатив 12 грн 25 копеек получить сдачу в 5 копеек будет невозможно. Единственный вариант – рассчитывать картой.

Что касается старых банкнот, то они почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их около 1,8% от общего количества. В течение трех последних лет их объем в обращении почти не изменился. «То есть граждане ними почти не рассчитываются, эти банкноты не инкассируются и к банкам не поступают. Их изъятие из обращения не нанесет неудобств гражданам, одновременно бизнесу и государству принесет пользу», – поясняют в Нацбанке.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября 2020 будет активнее изымать из обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и оборотные монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета).

Попадая в банки, они не будут больше возвращаться в оборот, а изыматься и передаваться в Национальный банк. Однако, в отличие от устаревших банкноты и монет номиналом 25 копеек, банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003-2007 годов и монеты номиналом 1 гривня старого образца, изготовленные до 2018 года, пока останутся действительным платежным средством.

Ими можно будет рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время постепенно в обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие «серебристые» монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска.

Курс доллара может достичь отметки в 29 грн/$

В октябре стоимость американской валюты может достичь отметки в 29 грн за доллар, рассказывает аналитик Владимир Мазуренко. Главная причина – традиционное сезонное давление, которое начинается осенью вместе с активизацией бизнес-сезона и расходами на импорт энергоресурсов.

«Я бы сказал, что отметки в 29 грн за доллар весьма вероятно будет преодолена уже в октябре месяце. Многое будет зависеть от того, как пройдет бюджетный процесс. Скандалы, затягивание рассмотрение документа – все это неприятный для рынка знак», – рассказывает Мазуренко.

В то же время аналитик Егор Комов уверен, что курс в течение месяца будет колебаться около отметки в 28,5 грн за доллар. То есть девальвации будет, но незначительная.

«Я не вижу на данные момент серьезных проблем, которые могли бы привести к ощутимой девальвации гривни. Думаю, что мы будем видеть плавные, свойственные валютному рынку, колебания. Однако ни обвала, ни тем более укрепления не будет», – рассказывает аналитик.

Пройдут местные выборы

В Украине 25 октября по всей стране пройдут местные выборы. Нам предстоит выбрать депутатов, городских и сельских голов, которые в ближайшие годы будут распределять бюджеты, выдавать разрешения на строительство, развивать инфраструктуру и собирать налоги.

Большинство украинцев получат четыре бюллетеня. В городах нужно выбрать: мэра, депутатов городского, районного и областного советов, а в селах – главу села, депутатов территориальной общины, районного и областного советов.

Отдельная ситуация ждет жителей Полтавы, Кропивницкого, Кривого Рога, Житомира и Херсона. Они дополнительно должны будут выбирать кандидатов в депутаты районного совета в городе. Поэтому они получат по пять бюллетеней.

Бюллетень можно узнать по цвету:

голубого цвета – по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного совета;

светло-зеленого цвета – по выборам депутатов районного совета;

светло-желтого цвета – по выборам депутатов городского совета;

светло-серого цвета – по выборам депутатов районного в городе совета;

кремового цвета – по выборам депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розового цвета – по выборам сельского, поселкового, городского главы.





Как видно в примере выше, бюллетень условно поделят на две части. Слева – партия, а справа (вторая строка) – кандидаты в депутаты. Читать нужно слева направо. То есть сразу напротив названия партии есть перечень фамилий.

Возле понравившейся партии нужно поставить галочку или кружочек (любую отметку, которая помещается в квадратике напротив партии). Сразу рядом находится еще один квадратик, с более темным цветом. В нем нужно написать номер депутата той партии, которую вы выбрали. Это должен быть тот политик, которому вы решили отдать свой голос.

Эта система называется «открытым списком». То есть вы выбираете и партию, и депутата от этой партии, которого хотите поддержать.

Начнется отопительный сезон

В середине октября (зависимо от погодных условий) в Украине стартует отопительный сезон. В среднем украинцы платят на отопление примерно 70% всех расходов на коммуналку. То есть уже в ноябре, когда получим платежки за октябрь, придется потратить на энергоресурсы значительно больше средств.

Также с октября начнется подорожание голубого топлива. Стоимость отопления для украинцев будет меняться ежемесячно, зависимо от цены на газ. Если в октябре, вероятно, разница будет незначительной, то в разгар сезона, в декабре-феврале, газ может подскочить в цене от 5,8 до 7 грн за кубометр, рассказывает представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан. Пропорционально могут взлететь цены и на тепло.

«Сейчас цена контрактов на сентябрь уже составляет 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы Украины. Но цена меняется каждый день. Ближе к декабрю мы уже видим цену контрактов более 7 грн за кубометр», – резюмирует Компан.

Кроме того, в октябре в Украине проведут призыв на срочную службу в армию, а 14 октября, в честь Дня защитника Украины, будет дополнительный выходной.

Александр Литвин