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В Киеве маршрутчик вышвырнул пенсионерку из салона

01.10.2020

В Киеве водитель маршрутки силой выпихнул из салона женщину, которая хотела проехать по пенсионному удостоверению.

Соответствующее видео выложил Telegram-канал KIEVMAP. Инцидент произошел на маршруте №401. 

Женщина, зайдя в транспортное средство, сообщила, что намерена воспользоваться правом льготного проезда по пенсионному удостоверению.

Когда водитель заявил, что не будет ее везти, пенсионерка напомнила ему о постановлении Кабмина и отказывалась покидать автобус.

Водитель ещё несколько раз потребовал от женщины покинуть транспорт, но она не соглашалась.

Тогда он вышел из кабины и силой вытащил пенсионерку из автобуса на улицу.

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