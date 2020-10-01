Зеленский: жесткие карантинные меры сбили первую волну COVID-19

Жесткий карантин в Украине полностью сбил первую волну пандемии коронавируса COVID-19. Этого удалось достичь за счет того, что в Европе она началась раньше.

Об этом на брифинге в Ровенской области заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, не все понимают опасность COVID-19, но она высокая.

«У нас были жесткие карантинные меры, которые приводили, как и во всем мире, к трудностям в экономике и в каждой семье, потому что экономический кризис в стране — это кризис в семье. Но жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе», — отметил Зеленский.

Он также уточнил, что этого достигли благодаря тому, что первая волна в Европе началась раньше и Украина, оценив последствия, смогла к ней подготовиться.